Production des cartes d’identités biométriques : la Cena dément avoir produit un document « confidentiel »

Le Commission électorale nationale autonome (CENA) dément, dans un communiqué remis à l’APS, être détentrice d’un document « estampillé confidentiel » faisant ressortir l’existence de « près d’un million de cartes d’identité inutilisables », rapporte l’existence

La CENA considère comme « une atteinte grave à sa crédibilité » les informations parues ce lundi dans un quotidien faisant état de l’existence d’un « rapport confidentiel révélant des informations graves » quant à le tenue des élections législatives du 30 juillet prochain.

« (...) sur les 2,1 millions électeurs, 800.000 à un million risquent d’être inutilisables à cause des photos mal faites. On y retrouve des photos qui ne sont pas en conformité avec l’identité de la personne qui figure sur la carte » lit-on dans l’article.

« La diffusion de ces informations manifestement fausses constitue une atteinte grave à la crédibilité de la CENA à qui elles attribuent des constats auxquels l’institution n’a jamais procédé » écrivent les responsables de la CENA.

L’institution de contrôle et de supervision des opérations électorales et référendaires dément « catégoriquement » l’existence d’un quelconque « document estampillé confidentiel ».

La CENA n’a produit aucun document « faisant état de 800 000 à un million de cartes qui risquent d’être inutilisables en raison de photos mal faites » renseigne le communiqué.

Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté, écrit le président Doudou Ndir.

(APS) -