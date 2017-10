Proclamation de l’indépendance de la Catalogne : Le Sénégal se range du côté de l’Espagne

Suite à la proclamation de l’Indépendance de la Catalogne, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a signé un communiqué ce vendredi pour afficher le prix que Dakar attache à l’intégrité territoriale de l’Espagne.

«J’ai suivi cette proclamation d’indépendance. Ce que je peux dire, c’est que le Sénégal reste attaché à la légalité constitutionnelle, ainsi qu’à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Espagne», a souligné Me Sidiki Kaba.