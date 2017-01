Proche Orient : Le Sénégal en faveur de l’intensification des actions diplomatiques pour la paix

Le Sénégal présent à la Conférence de la Paix à Paris, organisée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, appelle à l’arrêt de l’entreprise de la colonisation en Palestine et des violences. Le Conseil de Sécurité de l’ONU devrait se réunir mardi pour discuter de « la question palestinienne », suite à une campagne menée au sein des institutions internationales pour relancer les négociations de paix au point mort entre Israéliens et Palestiniens.

La réunion a lieu deux jours après une conférence de paix à Paris, qui a rassemblé des représentants de plus de 70 pays, mais ni Israël, ni l’Autorité palestinienne n'était présent, et dans un contexte de craintes de Jérusalem que le Conseil n’adopte une autre résolution critiquant Israël, suite au vote le mois dernier d’une résolution qui fustigeait les implantations.