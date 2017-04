Procès en appel de Habré : Les avocats satisfaits de l’acquittement du délit de viol

Condamné à perpétuité, l’ex président Tchadien Hissein Habré a été condamné à payer la somme de 20 millions à chaque victime de viols répétés ou d’esclavage sexuel, 15 millions pour les victimes de détention arbitraire et de torture, des prisonniers de guerre et les rescapés des massacres et la somme de 10 millions à chaque victime indirecte.



La chambre africaine extraordinaire d’appel et de cassation près la cour d’appel de Dakar a rejeté les demandes de réparations collectives formulées par les parties civiles et ordonne l’exécution provisoire de la décision. Fixant la provision à 10% de la somme allouée à chaque victime, la chambre d’appel a déclaré irrecevable l’appel en garantie de l’Etat Tchadien.



Concernant le délit de viol sur une des témoins, l’ex dictateur tchadien é été acquitté. Une décision qui satisfait ses avocats qui dénonçaient un complot à l’endroit de Habré.



« Vous constatez que la chambre a infirmé partiellement la décision en acquittant le président Habré du chef de viol. Sur cet acquittement, je voudrais dire qu’il y a un réel motif de satisfaction parce que cette accusation a été retenue pour l’humilier. Mais tout le monde sait que Hissein Habré ne pouvait pas se rabaisser à ce point pour violer Khadija Zidane qui était en détention depuis des mois. Nous nous sommes toujours battus sur cette question. Nous avons réussi en appel à le faire infirmer sur cette décision donc on ne peut que nous satisfaire sur ce point » a dit son avocat Me Mbaye Sène.



Pour l’absence de réponse de la chambre d’assise à l’exception de l’unité de la procédure qui a été soulevée par les avocats, Me Mbaye Sène informe que la chambre n’a pas été incapable de répondre car elle a considéré que ces moyens qui ont été soulevés dans le résumé et que la chambre d’instance avait bel et bien statué ces exceptions.

Il rassure pour finir que l’innocence du président Habré a été reconnu par tout le monde et juge que c’est un mauvais procès qui a été fait au président Habré et qu’aucune démonstration n'a été faite pour sa culpabilité.