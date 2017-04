Procès en appel d’Hissein Habré : Les avocats des victimes satisfaits du verdict

Interrogé sur le verdict rendu par la chambre africaine extraordinaire d’appel ; l’un des avocats des victimes Me Jacqueline Moudeina se dit satisfaite. « Depuis 17 ans, on est en quête de justice et aujourd’hui nous avons vu le bout du tunnel et nous sommes contents du verdict. Et aujourd’hui on peut dire que nous avons afin le jugement », a dit l’avocat

Sur la réparation collective, Me Jacqueline Moudeina informe que la cour a été très explicite et concernant certaines parties civiles qui ne figurent pas dans le jugement, ils devront se rapprocher du fond pour pouvoir être apte.

«Il a été acquitté mais cela ne va pas dire qu’il n’a pas violé, cela ne veut pas aussi dire que Khadija Zidane avait menti en accusant Hissein Habré de viol, il y a juste des erreurs matérielles que ne pouvait pas apprécier valablement cette partie de jugement » a informé l’avocat des victimes.