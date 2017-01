Procès en appel Habré : L’ancien Président Tchadien absent, la défense demande l’abstention du juge Bara Gaye, la partie civile le renvoi

Le procès en appel de l’ancien Président Tchadien, Hissein Habré est ouvert ce lundi à la salle 4 du tribunal de Grande Instance de Dakar. L’absence d’Hissein Habré a été aussitôt remarquée. Une salle quasi-déserte, seule la presse, quelques proches des victimes et la famille de l’ancien Chef d’Etat Tchadien sont présents. La Chambre Africaine Extraordinaire va se pencher sur ce procès d’appel sur les atrocités commises sous le règne de l’ancien dictateur entre 1982 et 1990.

Dés le début, les avocats des parties civiles ont demandé l’annulation de ce procès d’appel au motif, qu’ils n’étaient pas informés de cette requête. Selon les robes noires, ce procès d’appel de Hissein Habré doit être rejeté. Pour la défense, il en est hors de question, car il n’y a pas de nuance.

Me Balal, avocat commis d’office pour la défense de Hissein Habré a demandé la décharge ou l'abstention du juge Bara Guèye. Il a aussi a pointé du doigt la chambre africaine qui selon lui « n’a jamais apporté de réponse à ses requêtes ».

Prenant sa parole, Me Ngingue avocat de la défense a aussi indiqué que le procès qui avait lieu contre l’ancien Président Tchadien Hissein Habré est un procès de diffamation. Continuant, il martèle qu’il ne s’agit pas de faire une réquisition, mais juste de faire appel.

Pour rappel, Habré avait été condamné le 30 Mai dernier à perpétuité pour crimes contre l’humanité, de viol, crimes autonomes de torture, de traitement inhumain, d’esclavage forcé, d’exécution sommaire. Aussi, il a été condamné d’allouer des dommages et intérêts variant entre 15 et 20 millions de Francs CFA.