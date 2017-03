Procès de l’ex Premier ministre Abdoul Mbaye : L'affaire renvoyée au 20 avril

Le tribunal de grande instance de Dakar a évoqué ce mardi le dossier de Abdoul Mbaye. Depuis quelques semaines, l’ex Premier ministre attendait que cette affaire de faux et usage de faux soit appelée par le tribunal. Mais, du fait de l'ouverture d'une procédure devant la Chambre d'accusation concernant la même affaire, le tribunal a décidé de renvoyer le procès au 20 avril prochain. En effet, Me Sadel Ndiaye, avocat de l'ancien premier ministre a saisi la Chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure intentée contre son client. Et l’audience de ce matin n’ayant pas permis d’y voir clair, le tribunal correctionnel a pris sur lui de ne pas ouvrir les débats.



L’ex Premier ministre a été attrait devant le tribunal correctionnel, pour une affaire de divorce avec son ex-femme Aminata Diack. Il est poursuivi pour faux, usage de faux, falsification de documents administratifs. La dame Aminata Diack l’accuse d’avoir procédé à des manœuvres frauduleuses, afin de convertir leur régime matrimonial, le faisant passer de «monogamie et communauté de biens» à «polygamie et séparation de biens». Cependant, Abdoul Mbaye ne sera pas seul à répondre de ses actes. Il va comparaître en compagnie de l'Officier d'état civil Adama Thiam, poursuivi pour complicité de faux et usage de faux...