Procès de Barthélémy Dias : C’est un procès de doute et d’interrogation, selon Me Mouhamadou Moustapha Dieng

Défendant les nervis lors du procès de Barthélémy Dias, Me Mouhamadou Moustapha Dieng dans sa plaidoirie n’a pas manqué de souligner que c’est un procès de doute et d’interrogation. Selon la robe noire, il y a beaucoup d’interrogations à répondre et le manque de preuve est avéré. Ainsi, l’avocat des attaquants du maire de Mermoz/Sacré cœur pointant du doigt le représentant du ministère public, rappelle que le parquet qui avait requis 3, 5 et 10 ans n’a pas le droit de juger mais plutôt d’établir afin de trouver des preuves. « Nous avons beaucoup de questions et pour ma part, il s’agit d’un procès de doute et d’interrogation. Mes clients ont fait 6 mois d’emprisonnent alors qu’ils n’ont rien fait. Ils n’ont commis aucune infraction et ont commis aucun délit », a lancé l’avocat des nervis. Continuant, il soutient que ses clients à savoir Mackiyou Siby et Abdoulaye Diène, ne sont pas entrés dans la mairie pour affronter Barthémémy Dias. A l’en croire, les nervis ne tenaient aucune arme tranchante et n’ont commis aucune infraction. Sur ce, la robe noire demande la relaxe pure et simple de ses clients car selon lui, ce procès mérite plus d’investigation.