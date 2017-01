Procès Bathélémy Dias : « On dit en droit que la valeur de la personne agressée est supérieure en valeur absolue à la vie de l’agresseur. C’est le fondement de la légitime défense » (Me El Hadj Diouf)

Me El hadj Diouf jure sur le saint coran de ne pas avoir reçu de sou de Yaya jammeh ni de Barthélémy Dias, encore moins de Malik Noël Seck qui l’appelle mon sauveur. Le parquet n’est pas libre je ne lui en veux pas. Il est obligé parfois de défendre l’indéfendable. Il n’ose même pas qualifier les visiteurs de nervis durant tout son réquisitoire. Seul Dieu est le meilleur juge, c’est lui seul qui sait qui a tué. Le droit pénal est le droit le plus proche de Dieu. On plaide la relaxe pure et simple. On ne nous a pas rapporté la preuve. Celui qui doit l’apporter compte sur des bavardages, c’est honteux! Les nervis étaient sous l’influence de la drogue avant d’être envoyés en mission et tirer sur n’importe qui.

Me El Hadj Diouf estime que c’est une offense au tribunal de dire que l'arme a été acheté au Brésil. Dans ce dossier on a choisi la contre vérité qu’est-ce qu’on veut, que Barth attende de finir comme Babacar Sèye ou Talla Sylla avant de réagir. Relaxer le des délits de coups mortels, la véritable arme capable de tuer c’est le Taurus et il a une autorisation de port d’arme. Ils veulent le sacrifier heureusement que la justice est là et on ne peut pas vous corrompre vous avez obtenu vos diplômes légalement, cette justice appartient au peuple au nom duquel vous rendez la justice. Clamera l’avocat...