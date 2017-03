Procédures administratives sur le portail du service public : Plus de 400 démarches mises à jour

Plus de 400 démarches ont été mises à jour ce week end lors d'un séminaire organisé par l'agence de l’informatique de l’état à Saly, sur l’écriture et la mise à jour des démarches administratives disponibles sur le portail web www.servcepublic.gouv.sn 515 procédures étaient soumises aux participants qui se sont penchés minutieusement sur les fiches et textes règlementaires qui encadrent les procédures. « Plus de 400 démarches ont été mises à jour et proposées à la validation des autorités après la prise en compte des évolutions législatives et réglementaires » ajoute la même source.L’atelier a suggéré d’élargir le périmètre de collecte en intégrant toutes les structures qui proposent aux citoyens des démarches administratives en sus des recommandations formulées comme la tenue annuelle de cette activité pour éviter les longues pauses dans la mise à jour. Les séminaristes ont également proposé de mettre en place une stratégie de communication soutenue autour du portail pour sa vulgarisation auprès des citoyens et des investisseurs.Quant à l’ADIE elle s’est engagée à dématérialiser au moins 20 procédures par an.