Probable libération de Amy Collé et Penda Ba

La chanteuse Amy Collé Dieng et la militante de l'APR Penda Ba ont quitté ce matin la prison du camp pénal de liberté 6, seraient actuellement à la cave du tribunal de Dakar. Selon nos sources, elles doivent faire face d'un moment à l'autre au doyen des juges Samba Sall qui pourrait lever leur mandat de dépôt. Si c'est le cas, les deux dames pourraient donc retrouver la liberté. Pour rappel, Amy Collé Dieng a été interpellée jeudi 3 août par la Division d’investigations criminelles (DIC) dans le quartier du Plateau, à Dakar. Une arrestation décidée plus tôt par le Procureur de la République, après la diffusion sur des sites d’information sénégalais d’un enregistrement audio où on l’entend critiquer le président Macky Sall. Quant à Penda Ba elle a été inculpée pour injures publiques et propos etnicistes.