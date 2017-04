Probable acte terroriste sur les Champs-Elysées

PARIS (Reuters) - Il y a une "forte probabilité" que la fusillade des Champs-Elysées dans lequel un policier a été tué jeudi soir soit un acte terroriste, a déclaré à Reuters une source policière.

Selon une autre source, au ministère de l'Intérieur, un véhicule s'est arrêté au niveau d'un car de police et ses occupants ont tiré sur les occupants du véhicule. Cette source n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'un acte terroriste.

Un policier a été tué, deux autres blessés et l'auteur de la fusillade abattu, précise-t-on de sources policières et au ministère de l'Intérieur.

Selon une autre source policière, "probablement deux" individus sont impliqués, dont celui qui a été tué. Les policiers fouillent un parking et les boutiques avoisinantes sur la grande artère parisienne.

