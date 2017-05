Prix du meilleur ministre des Finances : Le club "Sénégal Emergent" félicite Amadou Ba

Le Club Sénégal Emergent a félicité le Ministre Amadou Bâ pour sa consécration comme « meilleur Ministre des Finances de l'année pour l'Afrique », par le Magazine de référence « The Banker » à la 52ème Assemblée annuelle de la BAD en Inde.

Le Club Sénégal Emergent (CSE), dans une note qui nous a été parvenue, salue cette victoire du Sénégal à travers un de ses dignes fils, pour cette distinction, et rend un hommage à tout le Gouvernement en général, et en particulier, au Ministre Amadou Bâ.

Cette distinction ajoute la même source, prouve « que le PSE, comme le soutenait le Président Macky Sall, le 28 mars 2017, à Abidjan, « le Plan Sénégal émergent (PSE), la nouvelle stratégie de développement du Sénégal, est comme un « modèle de développement réussi » qui, en deux ans, a produit des « résultats positifs », avec un taux de croissance de 6,5% en 2016 ».

Le Président Youssoupha Diallo du CSE appelle ainsi tous les Sénégalais à imiter cet exemple, en faisant chaque jour plus et mieux pour porter notre économie nationale au firmament des économies africaines émergentes et à éradiquer définitivement la pauvreté de notre cher pays le Sénégal ».