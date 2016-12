Prix de l'éctricité : L’ADEETélS demande une baisse conséquente du tarif

L’Association de défense des usagers de l’Eau, de l’électricité, des Télécommunications et des services (ADEETélS) en conférence de presse a insisté pour « une baisse conséquente du tarif de l’électricité » à la suite de l’instruction du Président Sall « d’étudier les possibilités d’une baisse de l’électricité »

Selon Mamadou Silèye Anne et ses camarades, « à partir de Novembre 2014, le vent de la baisse du baril pétrolier a soufflé continuellement »

« De Novembre 2014, 1er mois de la baisse, à Novembre 2016 cela fait 25 mois que le baril a perdu largement plus de 50% de sa valeur » révèle t’il.

Au début de la baisse a-t-il rappelé, le mouvement consumériste avait posé la problématique de l’application de la « vérité des prix » lorsque c’est favorable aux consommateurs. Les autorités selon la même source toujours, avaient argué de la « nécessité de permettre à la SENLEC de se refaire une meilleure santé financière et que l'on partagera après 2 ans, les bénéfices résultant de la baisse du baril »

Cette baisse du baril ayant permis à la SENELEC d’acheter chacun de ses 4 combustibles avec une baisse de 28,77%, à 35,20% avec des pics de baisse variant 47,88% à 57,82%, pour une société « dont le poids du combustible était de 80% »

Aussi pour finir, l’association de défense des usagers de l’Eau, de électricité, des Télécommunications et des services de demander le partage annoncé il y a deux ans en baissant considérablement le prix de l’électricité.