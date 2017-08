Prix à la consommation : Hausse du niveau général des prix au mois de juillet 2017

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de juillet 2017 s’est accéléré de 1,5%. Cette évolution selon la même source, résulte principalement de l’augmentation des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de « loisirs et culture » et des « restaurants et hôtels ». En variation annuelle, les prix à la consommation selon l’ANSD, ont progressé de 2,0%. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à +1,5%. L’inflation sous-jacente a progressé de 0,4% en rythme mensuel et de 0,7% en variation annuelle...