Prix Marc Vivian Foe : Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou écartés

Encore une désillusion en France. Les Lions ont été écartés de la course pour le prix Marc Vivian Foé récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1. Figurant parmi les nominés, Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou ne verront pas le podium. Les finalistes sont le Camerounais Benjamin Moukandjo (Lorient), l’Algérien Ryad Boudebouz (Montpellier) et l’Ivoirien Jean Michaël Seri (Nice).