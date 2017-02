Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique : La CCR se réjouit du choix du parrain

Le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Développement (CIRID), une institution bénéficiaire d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies, a porté son choix sur la personne de son Excellence Macky SALL comme parrain du « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » indique un communiqué du CCR. A cet effet la Convergence des Cadres Républicains (CCR) adresse, ses vives félicitations au Président de la République Macky Sall et rappelle que seuls les Présidents Houphouët Boigny et Nelson Mandela avaient bénéficié jusque-là de cet honneur. Ceci à leurs yeux constitue une marque de reconnaissance des efforts du Président Macky Sall pour le dialogue.



Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, rappelle la note, le Président de la République, a instauré plusieurs cadres de concertation sur des questions d’intérêt national notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé, du foncier, de l’énergie, etc. A cela s’ajoute, la création d’un Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), la tenue d’un Dialogue national et surtout l’institutionnalisation du 28 mai comme « Journée nationale du Dialogue ». La CCR d’exprimer ses sincères remerciements au CIRID, pour cette belle initiative qui permet de promouvoir les valeurs de tolérance, d’écoute et de compréhension réciproque favorables à la résolution pacifique des conflits en Afrique. Pour finir, la CCR se réjouit de la reconnaissance et du soutien apporté au « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » par d’éminentes personnalités mondialement reconnues.