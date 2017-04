Privées d’eau potable, les populations de Ndoye DIAGNE expriment leur déception au président Macky SALL (vidéo)

Ndoye DIAGNE, une localité située dans la Commune de GANDIOL, vit dans l’extrême souffrance. Dans cette zone le manque d’eau portable et d’électricité rime avec l’indisponibilité de structures de santé et de pistes praticables. Aux accouchements, les femmes sont transportées sur des charrettes d’ânes dans ces situations dangereuses vers le district de RAO. Plusieurs vies ont été perdues dans ces conditions périlleuses.



A Ndoye DIAGNE, les maladies diarrhéiques font des ravages du fait de la consommation d’eaux malsaines et infectes. Malgré les cris de cœur, les directions étatiques en charge de la distribution de l’eau, restent insensibles à leur sort.



Pourtant, le président Macky SALL, en campagne pour la présidentielle était venu dans le village pour y recueillir des prières. Il y avait laissé plusieurs promesses toujours non tenues. Ndarinfo.com a tendu son micro à une population oubliée et laissée à elle-même. Regardez !