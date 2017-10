Privatisation rampante du secteur de l’éducation : La société civile alerte

Ce vendredi à Ifef, le Comité syndical francophone de l’éducation et la formation, en collaboration avec la société mondiale civile, a tenu une rencontre pour la mise en œuvre des plans arrêtés.

L’objectif de cette rencontre vise à apporter des solutions face à la privatisation rampante de l’éducation et son corollaire, la défaillance du système public.

Le problème du financement a été mis en exergue et un appel lancé à l’Etat pour qu’il joue davantage son rôle de protection et d’alerte. Cela, pour éviter toute discrimination.

Au sortir de cette rencontre, il y aura la cérémonie de lancement mondial du rapport sur l’éducation. C’est prévu ce lundi 23octobre à l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation…