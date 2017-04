Prisonniers : Plus de 7 000 palestiniens détenus en Israël

L'ambassadeur de la Palestine à Dakar a dressé un tableau sombre de la situation des palestiniens détenus en Israël. Selon lui, ils sont plus de 7 000 hommes, femmes et enfants à souffrir dans les prisons, centres d'interrogatoire et centres de détention. Des conditions qui violent la 4 ème Convention de Genève. En cette journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens, un plaidoyer a été porté pour lutter contre l'occupation israélienne qui dure depuis presque 100 ans.