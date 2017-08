Prison centrale de Rebeuss : Rencontre entre une haute personnalité de Touba et un proche collaborateur de Khalifa Sall

Va-t-on assister à un réchauffement des relations entre Benno et Manko ? En effet, selon nos capteurs déployés du côté de la Prison centrale de Rebeuss, ce samedi, aux environs de trois heures du matin, une très grande figure de la cité religieuse de Touba, dont nous tairons délibérément le nom, a rencontré Mbaye Touré, l’ex-directeur administratif et financier de la Ville de Dakar, co-détenu de l'édile de la capitale.

Certes, la famille de l’ex-Dage fait partie de la noblesse du Mouridisme dans le Saloum, cependant des lecteurs ne manqueront pas de lier cette rencontre secrète à l’affaire Khalifa Sall pour essayer de savoir s'il s'agit d'une médiation en gestation. Cela, au moment où il y a de l’électricité dans l’air entre la majorité et l’opposition du fait du contentieux post-électoral opposant Manko Taxawu Senegaal à Benno Bokk Yakaar.