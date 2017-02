Prison : Me Sidiki Kaba sur la construction d’une nouvelle prison de 1500 à 2 000 places

Ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, a annoncé hier selon enquête, la construction d’une nouvelle prison de 1500à 2000 places. C’était lors de l’inauguration du nouveau ‘’quartier des jeunes majeurs, promo-délinquant’’, de la maison d’arrêt et de construction (MAC) de Thiès. Selon le ministre cité par APS, le nouvel établissement pénitentiaire est estimé à 3 milliards de francs CFA et est déjà inscrit dans le budget de 2017. Il a aussi promis que la nouvelle prison sera construite suivant les standards internationaux, afin d’améliorer les conditions de détention de détention en milieu carcéral.