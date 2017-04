Principe sacro-saint : Macky Sall défend l'indépendance de la justice

Critiqué à tort ou à raison par une opposition hostile à son régime, le chef de l'État a démenti la thèse selon laquelle la justice serait le bras armé du pouvoir. Le président Macky Sall qui a rappelé les principes sacro-saints, martelé que l'indépendance de la justice n'est pas une chimère au Sénégal et qu'il y a bel et bien une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.