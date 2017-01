Prince décapite sa grand-mère : Les soubassements d’un crime crapuleux à Tivaouane

Mamadou Niang dit Prince a décapité sa grand-mère Mame Anta Mbaye Diagne. Les faits remontent au 06 janvier 2017, à Tivaouane. Si depuis lors, les commentaires sont allés bon train, nombreux sont ceux qui ignoraient les vraies raisons de ce crime crapuleux. Mais grâce à la perspicacité de la police de la cité religieuse, on en sait un peu plus sur ce qui a poussé Prince à mettre un terme à l’existence de sa mamie. Si effroyablement.



Selon l’Observateur lu à Dakaractu, les investigations des limiers ont révélé que le mis en cause entretenait une relation amoureuse avec un…garçon. Qu’il a invité chez ses lui pour une partie de jambes en l’air. Sa grand-mère est tombée sur la scène. Eberluée, elle en parlera à la mère de Mamadou Niang. Or, c’est ce qu’il ne fallait pas faire.



Tenant à ce que son « péché » ne soit pas révélé au grand public, Mamadou Niang prend la résolution de précipiter le rappel à Dieu de sa grand-mère. Le 06 janvier dernier, il met son plan à exécution. Poursuivi pour assassinat, il a été déféré au parquet de Thiès hier après une reconstitution des faits.