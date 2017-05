Primes des U20 : la FSF rassure les Lionceaux avant la Coupe du monde

Cette annonce a été faite par le président de la FSF, Augustin Senghor, lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe des U20, par le ministre des Sports, Matar Ba.

« Des dispositions sont prises, et le ministère va avancer une partie des primes de la dernière CAN et payer une prime de participation d’un million de francs CFA pour la prochaine Coupe du monde », a assuré M. Senghor.

Une prime de deux millions de francs CFA sera octroyée à chacun des poulains de Joseph Koto, en cas de qualification en demi-finale de la Coupe du monde, et une autre prime de cinq millions de CFA en cas de victoire finale, a-t-il promis.

« Nous nous chargerons du paiement des primes intermédiaires, c’est-à-dire les primes de la qualification aux huitièmes et aux quarts de finale », a-t-il ajouté.

Augustin Senghor dit être « rassuré » d’avoir vu des « joueurs motivés et très confiants ». Ils ont promis de qualifier le Sénégal en finale de la Coupe du monde, selon le président de la FSF.

« S’ils nous ont gratifiés d’une finale de Coupe d’Afrique (…), on a qu’à les croire. Cela montre qu’au niveau mental, nos joueurs sont en train de progresser », a commenté Augustin Senghor.

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans partage le groupe F de la Coupe du monde avec l’Equateur, les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite.

Le Sénégal avait atteint la demi-finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2015 en Nouvelle-Zélande, pour sa première participation à cette compétition.