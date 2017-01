Primes de qualification et de participation : Les 23 Lions se partagent 207 millions FCfA

Avant le début de la compétition, les 23 Lions sélectionnés par Aliou Cissé empocheront une somme de 92 millions FCFA relative aux primes de participation de la CAN 2017. C’était l’une des résolutions du protocole de Polokwane. Lors de la rencontre tripartite entre le ministère des Sports, la Fédération et les représentants des joueurs, il a été convenu que seuls les 23 joueurs dont les noms seront transmis à la CAF pour la phase finale de la CAN-2017 seront bénéficiaires de cette gratification. D’ailleurs, cette somme leur sera versée bien avant le début de la compétition. Chaque joueur touchera 4 millions FCFA. Si cette décision a été arrêtée, c’est parce que les dirigeants souhaitent que les Lions restent concentrés sur l’essentiel : le terrain. Le ministère des Sports, garant des dépenses, et la Fédération sont en train de tout mettre en oeuvre pour faciliter le paiement de ces primes conformément aux accords signés en Afrique du Sud.



Le jackpot pour sept lions



il en sera de même pour les primes de qualification. Pour composter son ticket qualificatif à cette 31ème édition de la CAN, Aliou Cissé a sollicité 42 Lions pendant les éliminatoires. En sus des primes de victoires qui s’élèvent à 2 millions FCFA par match gagné et par joueur, l’état mettra aussi la main à la poche pour régulariser les 42 éléments sollicités. Ce qui fait un total de 156 333 330 FCFA. Tous les joueurs n’ont pas eu le même nombre de sélections. Ce qui fait qu’ils seront payés au prorata. Dans cet ordre, des joueurs comme Khadim Ndiaye, Kara Mbodj, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye et Mame Biram Diouf auront le jackpot. ils empocheront chacun 7 millions FCFA de primes de qualification, pour un total de 63 millions FCFA.



Les joueurs qui ont à leur actif 5 sélections recevront chacun 5 833 333 FCFA. ils sont au nombre de quatre : Abdoulaye Diallo, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama et Zargo Touré pour un total de 23 333 332 FCFA. Pendant ce temps, Henri Saivet, Pape Seydou Ndiaye, Mohamed Diamé et Diao Baldé Keita se partagent 18 666 666FCFA à raison de 4 666 666 FCFA par personne. Ils ont été sollicités à 4 reprises. Pour sa part, Famara Diédhiou, avec trois sélections, reçoit 3 500 000 FCFA. Sur la liste des 23, deux joueurs n’ont eu que deux sélections : Cheikh Mbengue et Pape Kouly Diop. Ce qui fait qu’ils recevront chacun 2 333 333 FCFA. Ce qui fait un total de 4 666 666 FCFA. Ismaël Sarr et Saliou Ciss, qui n’ont eu qu’une seule sélection, se partagent 2 333 332 FCFA soit 1 166 666 FCFA par personne.



Le DTN empoche 11 millions FCFA



Les 19 autres joueurs sollicités qui n’ont pu figurer sur la liste des 23 retenus ne seront pas pour autant oubliés. ils seront rétribués au prorata en fonction de leurs matchs dans les éliminatoires. Mais ils ne seront pas concernés par les primes de participation. il faut préciser que ces primes ne concernent pas le sélectionneur national, son staff technique encore moins l’intendance et le staff médical. Même si le DTN Mayacine Mar empochera une somme de 11 millions FCFA avant de quitter Dakar, il n’est pas pris en compte dans le lot des joueurs.

