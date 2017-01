Primaire PS : Hamon et Valls qualifiés pour le second tour

Benoît Hamon et Manuel Valls se sont qualifiés pour le second tour de la primaire élargie du PS, a annoncé dimanche soir Thomas Clay, président de la Haute autorité de cette primaire.

Le député de Trappes, 49 ans, est arrivé en tête du premier tour (35,2%) devant l'ancien Premier ministre, 54 ans (31,6%), selon des résultats encore partiels, a déclaré M. Clay depuis le siège du Parti socialiste à Paris. Arnaud Montebourg est, comme en 2011, troisième (18,7%), devant Vincent Peillon (6,5%) et les trois autres candidats.