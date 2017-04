Présidentielle française : Sarkozy annonce voter Macron et exclut un retour en politique

Sur un message Facebook, comme il en a désormais pris l'habitude quand il veut s'adresser à l'ensemble des Français, Nicolas Sarkozy a décidé de prendre position pour l'entre-deux-tours de la présidentielle après la défaite de François Fillon, «un séisme politique», et la qualification de Marine Le Pen. «Le premier tour de l'élection présidentielle a conduit à la qualification de la candidate du Front national et à l'élimination du candidat de la droite républicaine et du centre, une première depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est un séisme politique», écrit d'emblée l'ancien président qui ne s'était pas publiquement exprimé depuis dimanche soir.

«Je regrette profondément ce résultat mais le choix des Français est souverain et doit être accepté comme tel», poursuit Nicolas Sarkozy qui depuis le résultat de l'élection s'est entretenu avec un certain nombre des ténors des Républicains. «Je considère que l'élection de Marine Le Pen et la mise en œuvre de son projet entraîneraient des conséquences très graves pour notre pays et pour les Français», affirme encore l'ancien chef de l'État pour justifier son vote au second tour.



«J'ai décidé il y a quelques mois de me retirer de la vie politique active. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ce choix»



«Je voterai donc au second tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron», annonce très clairement Nicolas Sarkozy, expliquant que «c'est un choix de responsabilité qui ne vaut en aucun cas un soutien à son projet.»

Au sein des Républicains, la position adoptée «aucune voix à Marine Le Pen», s'est traduite par une palette de prise de position allant du soutien clair à Emmanuel Macron à la prise de position contre la présidente du Front national.

Mais l'ancien président de l'UMP et des Républicains rappelle qu'un troisième tour est prévu: les législatives. «Je veux rappeler qu'au mois de juin prochain, à l'occasion des législatives, les Français auront à nouveau la possibilité de faire le choix d'une alternance véritable en portant leurs suffrages sur les candidats investis par la droite et le centre», indique-t-il.

Et à ceux qui verraient dans ce message un signe annonciateur du retour de l'ancien président dans la vie politique, Nicolas Sarkozy coupe court aux rumeurs qui bruissent depuis quelques jours. «J'ai décidé il y a quelques mois de me retirer de la vie politique active. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ce choix mais, au regard de la situation exceptionnelle à laquelle nous devons faire face, j'appelle tous les responsables de la droite et du centre au rassemblement des énergies, des talents et des compétences. Tout autre comportement serait irresponsable», juge-t-il. Pour Nicolas Sarkozy, «la division n'est pas une option face à l'extrême gravité de la situation de la France.