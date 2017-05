Présidentielle française : Macky Sall félicite le nouveau Président Emmanuel Macron

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi



PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE



Dakar, le 07 mai 2017









Monsieur le Président,



Je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre victoire aux élections présidentielles françaises.

J'y ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de vos compatriotes.

Le Sénégal et la France entretiennent de solides relations d'amitié conviviale et de coopération multiforme, fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle.

Je me réjouis à l'idée de poursuivre et de renforcer avec vous ces liens privilégiés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.





Macky Sall





Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron,

Président élu de la République Française

PARIS