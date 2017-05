Présidentielle française : Le vote des expatriés au Sénégal et en Côte d'Ivoire

Une partie des 47 millions d'électeurs français inscrits vote en Afrique. Ainsi, au Sénégal, 13 800 électeurs expatriés sont appelés à voter. Il existe sept bureaux de vote et c'est depuis le Lycée Jean Mermoz, à Dakar, que RFI suit ce second tour de scrutin de la présidentielle française.



A la mi-journée, le vote se déroulait dans une ambiance paisible et sereine. Il y a quinze jours, l’attente était parfois longue. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Les petits soucis d’organisation ont été réglés.



Le taux de participation, à midi, dans les deux bureaux du lycée Mermoz était d’un peu plus de 20%. Au premier tour, le taux de participation était de 39 %. Abdou, 67 ans, espère que les gens seront plus nombreux, aujourd’hui, à venir glisser leur bulletin dans l’urne.



« Si personne ne vote, qu’est-ce qui se passera ? On a pas mal de problèmes…Il faut voter », appelle-t-il.



Pour Simon, 37 ans, installé depuis longtemps au Sénégal, ce scrutin est capital.



« Je vous avoue que depuis Dakar, je suis assez étonné. Cela me paraît indispensable d’aller voter », dit-il.



Maktar est né en 1951 et il a des attentes. Il espère que les nouvelles générations et les plus faibles soient mieux pris en compte.



« Faire que les enfants du pays ne souffrent pas trop, que les plus forts aident les plus faibles », plaide-t-il.



Particularité du vote en Afrique de l’Ouest et donc à Dakar, les bureaux fermeront à 19H00, heure locale, 21H00, heure de Paris.



« Scrutin pluvieux, scrutin heureux… »



En Côte d'Ivoire, 11 000 expatriés français sont inscrits sur les listes électorales et ils sont, eux aussi, appelés aux urnes. Ce dimanche. RFI s’est rendu à Abidjan, capitale économique ivoirienne, et plus précisément au consulat de France. Ici, la météo pourrait jouer sur le taux de participation.



Scrutin pluvieux, scrutin heureux ? Il est tombé des cordes, ce dimanche matin, à l’ouverture des bureaux de vote. Une pluie extrêmement dense, torrentielle qui, depuis, s’est arrêtée.



Est-ce que ces considérations météorologiques vont pousser les électeurs français de Côte d’Ivoire à ne pas aller à la plage de Grand Bassam ou d’Assinie comme c’est souvent le cas et donc, à voter ? Ou bien, est-ce qu’au contraire, la pluie va les inciter à rester chez eux, à l’abri ?



Ce qui apparaît certain, c’est qu’il n’y avait pas la queue devant les bureaux de vote, comme il y a quinze jours. On constate, en fait, une circulation plus fluide, ce qui expliquerait que le taux de participation, à la mi-journée, de 14, 34 %, soit légèrement inférieur au taux de participation du premier tour.



Pour mémoire, il y a quinze jours, à Abidjan, Marine Le Pen avait remporté 7,6 % des suffrages contre 27 % pour Emmanuel Macron. Comment va se passer le report des voix pour ce second tour ? Réponse à 19h00, heure locale et heure à laquelle fermeront les cinq bureaux de vote de Côte d’Ivoire.