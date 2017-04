Présidentielle française : L'homme d'affaires Robert Bourgi accuse François Fillon de l'avoir fait mentir

L’histoire continue. L’homme d’affaires et avocat Robert Bourgi, qui avait affirmé au Monde avoir offert à François Fillon les fameux costumes sources de scandale, sort à nouveau de son silence ce vendredi dans Mediapart. D’après le site d’informations, le candidat les Républicains et sa directrice de communication l’auraient contacté par téléphone plusieurs fois avant et après les révélations de l’hebdomadaire du dimanche sur les costumes. Tout simplement dans le but de lui faire nier les infos du journal.

« Il a fait appel à ma solidarité de gaulliste »

« Pendant six jours, du samedi ayant précédé les révélations du Journal du dimanche au vendredi suivant, François Fillon et sa très grande papesse de la communication, Anne Méaux, ont souhaité que je ne dise rien concernant l’identité de la personne qui a offert les costumes : moi. L’un et l’autre m’ont appelé dès le samedi après-midi (la veille de la publication du JDD, ndlr) pour que je ne dise pas que c’était moi ».

L’avocat indique ainsi qu’il a « été contraint pendant une semaine de mentir » à la presse, avant qu'il avoue finalement au Monde être bien l'auteur des cadeaux onéreux. « A plusieurs reprises, il a fait appel à ma solidarité de gaulliste », ajoute-t-il.