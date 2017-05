Présidentielle française : L'abstention , la grande inconnue du second tour

Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera élu Président de la République française? Le second tour de l'élection présidentielle française oppose, le candidat d'En marche qui arrive en tête du premier tour face à la représentante du Front national. Seulement, l'une des principales questions liées au scrutin reste l'abstention cette grande inconnue.



Si l'abstention dite politique existe toujours au second tour d'un scrutin présidentiel, celle-ci risque d'être particulièrement marquée ce dimanche. La faute à l'effritement du front républicain et à la défiance qu'inspirent les deux finalistes chez plusieurs catégories d'électeurs. À l'ambassade de France à Dakar le consul donne sa langue au chat et préfère attendre les résultats.