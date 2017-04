Présidentielle française : Fillon soutient Macron

Après avoir reconnu sa défaite et déclaré être le seul en avoir assumé la responsabilité pleine, François Fillon a indiqué qu'il soutient Emmanuel Macron pour le second tour.

Il a aussi appelé ses militants à faire de même pour dit-il l'avenir du pays et de leurs enfants.

"Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à vous convaincre", a déclaré ce soir François Fillon, qui ne s'est pas qualifié pour le second tour selon les estimations de plusieurs instituts de sondage.

"Les obstacles sur ma route étaient trop nombreux. J'assume mes responsabilités,cette défaite est la mienne et c'est à moi seul de la porter. J'adresse un message d'amitié à ceux qui m'ont soutenus".

"En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne fais pas de gaieté de coeur. L'abstention n'est pas dans mon ADN, surtout lorsque l'extrémisme est aux portes du pouvoir. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime qu'il faut vous le dire en toute franchise (...) Mon rêve c'est que nos enfants puissent vivre dans un pays libre, débarrassé de la hantise du déclin. C'était mon ambition, mon projet, c'était mon rêve. L'avenir de la France est d'abord entre vos mains.