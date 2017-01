Présidentielle en France : Le Pen et Fillon en tête des sondages

La candidate du Front national oscille entre 25% d'intentions de vote au 1er tour, si le candidat socialiste est Manuel Valls ou Arnaud Montebourg, et 26% s'il s'agit de Benoît Hamon ou Vincent Peillon.



Progression

Elle progresse légèrement par rapport à la précédente enquête de début décembre (23-24%), selon ce sondage réalisé pour la presse régionale et Orange. Marine Le Pen devance le candidat de la droite François Fillon, à 24% dans tous les cas de figure et en perte de vitesse par rapport à décembre (27% à 31%).



Emmanuel Macron

Au premier tour, Emmanuel Macron recueillerait 16% des suffrages en cas de victoire de Manuel Valls (11%) à la primaire organisée par le Parti socialiste les 22 et 29 janvier. Face à Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou Vincent Peillon, l'ex-ministre de l'Economie ferait mieux avec 20% d'intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon arriverait quatrième dans tous les cas (12,5% à 13%).



Poursuivants

Derrière lui, Manuel Valls obtient 11% des intentions de vote s'il remporte la primaire, plus qu'Arnaud Montebourg (6,5%), Benoît Hamon (6%) ou Vincent Peillon (5%). Ce dernier serait même devancé par François Bayrou (6%) s'il se présente.



Second tour

Au second tour, François Fillon l'emporterait avec 63% des voix contre 37% à son adversaire du Front national.



Enquête réalisée en ligne du 6 au 8 janvier auprès d'un échantillon de 946 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les intentions de vote reposent sur les personnes inscrites sur les listes électorales certaines d'aller voter. Marge d'erreur de 1,4 point à 3,1 point.