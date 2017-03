Présidentielle : c'est officiel, il y a 11 candidats en lice pour l'Elysée

Ils ne sont plus que onze sur la ligne de départ. La Conseil constitutionnel a dévoilé samedi la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, lors d'un point presse présidé par Laurent Fabius. La veille, à 18 heures, s'était achevée la course aux parrainages et en même temps la période de dépôt des candidatures.





14.296 parrainages validés. En lice pour la course à l'Elysée : le candidat de la droite François Fillon, le candidat socialiste Benoît Hamon, l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, la présidente du Front national Marine Le Pen, le président de l'UPR François Asselineau, le député centriste non-inscrit Jean Lassalle, Philippe Poutou, qui porte le flambeau du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), et Jacques Cheminade. Au total, 14.296 parrainages ont été validés.



Chaque dossier a été validé en prenant compte que la répartition des "parrains" respecte les critères de diversité géographique. Les candidats devaient en effet récolter les signatures d'élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'Outre-mer différents.