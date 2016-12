Présidentielle américaine : Bill Clinton et Donald Trump s'écharpent à distance

Lors d'une visite dans une librairie de son comté, Bill Clinton s'est laissé aller à quelques remarques pas très aimables pour Donald Trump. A un client qui lui demande s'il pense que le président-élu est intelligent, il répond : « Il ne connait pas grand chose. Ce qu'il sait faire, c'est amener les hommes blancs en colère à voter pour lui. »



Dans un tweet, le milliardaire riposte : « Bill ne connait pas grand chose, pas même comment faire pour que les gens, malgré un budget illimité, sortent voter dans les Etats-clés cruciaux. » Une allusion à la défaite d'Hillary Clinton dans trois bastions démocrates, à savoir le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, négligés par la candidate.



Le clan de la perdante un brin mauvais joueur



Mais ces remarques, les Clinton ne les acceptent pas. Le couple blâme les interférences russes et le directeur de la police fédérale, le FBI, pour avoir rouvert l'enquête sur les e-mails de la candidate démocrate 11 jours avant l'élection. Mais jamais les erreurs qu'ils ont commises pendant la campagne. C'est toujours la faute des autres, jamais la leur.



Nombre de démocrates ont adopté la même attitude, et essaient de délégitimer la victoire de Donald Trump à la Maison Blanche, ce qui leur vaut de se retrouver accusés d'être de mauvais perdants. On observe qu'après avoir critiqué M. Trump pendant la campagne, parce qu'il menaçait de contester les résultats s'il n'était pas le vainqueur, ils font exactement la même chose.