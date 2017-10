Présidentielle 2019 : Les sages républicains à la conquête de 300 000 électeurs potentiels du troisième âge

Estimées, à environ 70 % du corps électoral national, les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Touba constituent une cible de première priorité pour le Conseil National des Sages Républicains. En raison du fait que tout candidat qui gagne ces localités du pays, remporte forcément l’élection Présidentielle.

Conscient de ce défi majeur à concrétiser pour la réélection du président Macky Sall en 2019, la structure des sages de l’Alliance Pour la République a investi le terrain durant ce week-end.

En effet, la délégation du Conseil National des Sages Républicains de l’APR conduite par son président Maham Diallo a réservé sa première sortie politique du week-end à la région de Thiès, dans le cadre d’une tournée d’animation et de remobilisation des cellules des personnes troisième âge pour la réélection au premier tour du président de la République en 2019.

A la maison des retraités de la ville, les sages républicains ont rencontré les membres du Mouvement pour l’Emergence et le Bien-être des Seniors (METRAGE) fondé par le maire de Tivaouane. Les échanges ont porté essentiellement sur les modalités de collaboration pour atteindre leurs objectifs en 2019.

La ville sainte de Tivaouane a été la deuxième étape de ce périple où près de 300 personnes issues des 18 communes du département ont été mobilisées par le maire Mamadou Sy Mbengue pour s’entretenir avec les sages républicains. Une rencontre marquée par la présence massive des femmes.

Après avoir décliné l’importance de cette rencontre, le premier adjoint au maire a invité les Sages de Tivaouane à mettre en place dans les meilleurs délais leur comité de Sages avec un accompagnement de la mairie.

Les décisions urgentes prises à l’issue de la rencontre sont relatives à l’installation dans les meilleurs délais d’un Conseil départemental des sages. Avec l’ambition du Conseil National des Sages Républicains de l’APR d’aller à la rencontre des personnes du troisième âge dans les 45 départements du pays, afin d’enrôler plus de 300 000 adhérents du 3ème âge pour la présidentielle de 2019...