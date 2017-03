Présidentielle 2019 : Aïssata Tall Sall se dit candidate

La mairesse de Podor veut briguer le suffrage des sénégalais lors de la présidentielle de 2019. Alors que la chose se susurrait depuis la création de son mouvement «Osons l’avenir» qui sera lancé le 8 avril prochain, Aïssata Tall Sall a fait l’annonce hier à Pikine.



« Le moment est pour moi venu de le faire. En 2007 et 2012, des gens m’ont demandé de me présenter à l’élection présidentielle. Je leur ai répondu que ce n’était pas encore le moment. Mais, je pense maintenant qu’il est temps que je me présente.»