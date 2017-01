Président Adama Barrow : " Je vais à partir de maintenant constituer mon Gouvernement (...) Je rentre bientôt en Gambie "

Interrogé sur son prochain Gouvernement, le président Adama Barrow a indiqué : " Dès que je quitte ici, je vais former un Gouvernement. Pour ce qui est de mon retour en Gambie, cela se fera très prochainement. On y travaille car nous ne voulons que la paix et la stabilité du pays. "

Rappelons que le président élu de la Gambie Adama Barrow a été investi aujourd'hui dans les locaux de l'Ambassade de la Gambie à Dakar...