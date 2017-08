Présidence de la fédération de football : Qui de Me Augustin Senghor ou de Mbaye Diouf Dia ?

La course à la présidence de la fédération sénégalaise de football bat son plein au King Fahd Palace. Après une élection intense émaillée de tension et de doutes le vote vient finalement de livrer ses premiers secrets. Me Augustion Senghor et Mbaye Diouf Dia arrivent en tète avec plus de voix que leur concurrent Louis Lamotte. L'élection se poursuit avec le vote du second tour pour pouvoir départager les deux sortis vainqueurs du premier tour...