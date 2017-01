Présidence Commission de l’Union Africaine : Abdoulaye Bathily candidat malheureux

Il était le candidat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Sénégal en particulier à la présidence de la commission de l’union africaine. Abdoulaye Bathily puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été éliminé au troisième tour de scrutin. Ancien ministre, ancien député et diplomate onusien et Panafricaniste convaincu, l'historien Abdoulaye Bathily avait battu campagne aidé en cela par le président Macky Sall. Il reconnaissait et revendiquait même sa nationalité sénégalaise, mais se présentait avant tout comme le candidat de tout un continent : « Mais je suis avant tout un candidat de l’unité du continent africain. Je suis un citoyen d’Afrique avant d’être un citoyen sénégalais.» disait-il

Finalement c’est le Tchadien Moussa Faki Mahamat qui a été élu nouveau président de la Commission de l’Union africaine (UA) par les présidents et chefs de gouvernement de l’Organisation panafricaine. Une élection tenue à huis-clos ce lundi à Addis-Abeba.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères est passé après huit tours de vote. Il remplace la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma.