Présentation d’échantillons des scellés de Thione Seck : Des « kleenex » à la place de faux billets

Thione Ballago Seck et son complice Alaye Djité, inculpés depuis le mardi 2 juin dernier pour association de malfaiteurs, contrefaçon, altération de signe monétaires ayant cours légal a l’étranger ont assisté hier, chacun de son côté, à la présentation d’un échantillon des scellés de faux billets. Selon Me Ousmane Sèye, ils ont vu des paquets de mouchoirs en papier, quelques faux billets et du papier de couleur verte. Cependant renseigne « l’As », Me Ibrahima Mbengue, conseil d’Alaye Djité, soutient avoir vu quelques billets faux.