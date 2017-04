Préparation mondial U20 (20 Mai-11 Juin) : 3 amicaux internationaux pour les Lionceaux

Les koto boys auront droit à deux stages fermés (du 18 au 21 avril et 24 au 28 avril) au centre technique Jules François Bocande à Toubab Dialao, avant de s’envoler pour l’Iran. En effet, l’équipe nationale U20 prendra les airs mercredi 3 Mai. Les poulains de joseph koto joueront deux rencontres amicales dimanche 7 et mercredi 10 Mai. Juste après, Jean jacques Idrissa Ndecky et ses coéquipiers seront en Corée du sud pour y jouer contre le pays hôte, lundi 15 mai, avant d’entrer dans le vif du sujet.



Le Sénégal débute le mondial u20 le lundi 22 mai a 11 heures GMT contre l’Arabie saoudite. L’Equateur et les Etats-Unis sont les autres adversaires du Sénégal dans la poule F.



