Préparation du Mondial de beach soccer aux Bahamas : Deux stages au menu des Lions

Et pour bien y défendre leurs chances, les joueurs de Ngalla Sylla vont vers deux stages de préparation en régime internat au Centre de développement technique Jules F. Bocandé de Toubab Dialaw. Le premier du 3 au 7 avril et le second du 10 au 14. A cet effet, 16 joueurs sont attendus lundi à 10 heures au stade L.S. Senghor pour leur acheminement sur les lieux du regroupement.



Les joueurs convoqués :

Al Seyni Ndiaye (Vision Sport de Dakar), Amadou Ba et Abdou Karim Samba, Vieux Ibra S. Thioune (Beach Soccer Association), Papa Demba Ndour (Vision Sport de Dakar), Ninou J.P. Diatta (Golf Beach Club), Papa Modou Ndoye (Olympique Ngor Beach Soccer), Mamadou Sylla (Beach Soccer Association), Babacar Fall (Yeumbeul Beach Soccer), Hamad F. Diouf (Apln de Dakar), Gorgui Diop Faye (Vision Sport de Dakar), Jean Charles Bleck (Golf Beach Club), Mamour Diagne (Beach Soccer Association), Lassana Diassy (Golf Beach Club), Hamidou Barry (Yeumbeul Beach Club), Ibrahima Baldé (Beach Soccer Association).



Le Soleil