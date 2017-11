Préparatifs du Mawlid : Le programme national de lutte contre les encombrements procède à l'assainissement et au remblayage à Léona Niassène et Médina Baye

Les préparatifs du Gamou annuel vont bon train dans les différents foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye et Léona Niassène. En effet, le coordinateur du programme national de lutte contre les encombrements, le professeur Mounirou Ly, a rendu visite au nouveau khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass pour lui faire part de son intention de changer le visage de sa cité en nettoyant les grandes artères.





Après avoir eu l'aval du Khalife, le ministère du Renouveau Urbain, de l'habitat et du cadre de vie à travers son programme de lutte contre les encombrements (PNLE), a donc procédé au lancement de sa vaste campagne de désencombrement et de déblayage consistant à nettoyer les rues et ruelles et les alentours des grandes mosquées et à mettre du sable dans les sites récemment envahis par les eaux de pluie.



Cette opération a permis de lutter efficacement contre les ordures et l'encombrement, diront les riverains rencontrés au niveau de ces deux cités religieuses.