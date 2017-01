Premières dames en Gambie : Quelle first lady pour adama barrow?

Elles nous ont apparu belles et radieuses comme dans un songe, et pourtant elles sont réelles et mieux premières dames de Adama Barrow. On a connu un président par accident ou encore un président noir aux Etats-Unis, mais jamais encore les palais presidentiels ne nous ont habitués à un scénario du genre un président pour deux femmes.

Adama Barrow, polygame s’est révélé a la face du monde à Dakar en étant de manière officielle le nouveau président de la Gambie. A la cérémonie d’investiture deux belles femmes étaient présentes avec des tenues identiques. La première Sarjo Ballow et la deuxième Gambar. Suffisant pour que beaucoup de personnes se demandent qui sera la First lady ?

En général, quand l’opinion publique braque son regard sur la vie des premières Dames du continent, elle s’intéresse plus à l’aspect bling-bling, c’est à dire au clinquant, à leur beauté, vêtements, sac et chaussures.

Aujourd’hui en Gambie on attend de voir qui sera la nouvelle remplaçante de Madame Zeineb Yahya Jammeh au palais présidentiel Gambien...