Premier league : Boxing day des sénégalais : Sadio plus fort que «diego», Gana surprend Leicester

Alors que les autres grands championnats européens sont en vacances, les Sénégalais de la Premier League étaient sur le pont à l’occasion du Boxing Day correspondant à la 18ème journée de la Premier League. Lundi, West Ham (11ème, 22 pts) de Cheikhou Kouyaté est allé décrocher 3 précieux points sur la pelouse de Sawnsea. Diafra absent pour blessure, Cheikhou Kouyaté a tenu son rang même s’il n’a pas participé au festival offensif de son équipe qui s’est largement imposée sur le score de 4 buts à 1.



Les Hammers enchaînent un troisième succès consécutif depuis le retour de blessure de l’international sénégalais et continuent doucement leur remontée au classement. Everton (7ème, 26 pts) d’idrissa Gana Guèye, qui vient de perdre le derby de la Mersey contre Liverpool (0-1), s’est relancé. Les toffees ont enregistré un prestigieux succès sur le terrain du champion d’Angleterre en titre, Leicester (2- 0). À 7 points de Manchester United (6ème), Everton garde encore l’espoir d’accrocher une place européenne à l’issue de la saison. Sunderland ne va pas mieux, après une première partie de saison catastrophique, Sunderland (18ème, 14 pts) de Papy Djilobodji a encore plié à Old Traford face à ManU sur le score de 3 buts à 1.



Avec deux petits points de plus que Swansea (19ème, 14 points), le réveil est impératif pour Sunderland qui totalise 11 défaites, 2 nuls et 5 victoires, depuis le début de la saison. Hier mardi, Liverpool de Sadio Mané a largement pris le dessus sur Stoke City de Mame Biram (1- 4) à Anfield Road. Sadio Mané était titulaire dans l’attaque des Reds et a bien tiré son épingle son jeu. Très remuant aux avant-postes, il a failli inscrire le 3ème but de son équipe qui a été dévié dans son propre but par Giannelli imbula (59’).



Mame Biram Diouf un peu discret a encore été repositionné comme piston sur le côté droit de son équipe. Stoke City descend à la 12ème place du classement avec 21 points. Avec ce succès, Liverpool passe devant Manchester city et occupe la seconde place du classement avec 40 points, une longueur de plus que les Citizens et 6 de moins que Chelsea leader. Le choc de samedi prochain entre City et Liverpool promet bien des étincelles. En match décalé de cette 18ème journée, Tottenham (5ème, 33 pts) a l’occasion de se rapprocher d’Arsenal (4ème, 37 pts) en cas de succès sur le terrain de Southampton (8ème, 24 pts). La prochaine journée du Boxing Day se jouera du vendredi à dimanche



