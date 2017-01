Premier galop des Lions à LSS : 14 Lions présents, 9 attendus

L’équipe nationale du Sénégal a entamé la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 qui se jouera au Gabon. Les Lions ont effectué leur première séance d’entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. 14 joueurs étaient présents au galop. Il s’agit de Moussa Konaté, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, Zargo Touré, Cheikh Ndoye, Cheikh Mbengue, Kara Mbodj, Lamine Gassama, Famara Diédhiou, Ismaïla Sarr, Henri Saivet, Pape Alioune Ndiaye, Saliou Ciss.



9 Lions retenus n’étaient pas au rendez-vous. Il s’agit surtout de joueurs évoluant en Premier League anglaise comme Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gana Guèye (Everton), Cheikhou Kouyaté (West ham) qui affrontaient respectivement Sunderland (2-2), Southampton (3-0) et Manchester united (0-2). Les 3 joueurs pourraient rejoindre la Tanière ce mardi. Mame Biram Diouf, quant à lui, joue aujourd’hui avec Stoke face à Watford. L’ancien joueur de Manchester united est parti pour rejoindre la Tanière mercredi. Les 5 autres joueurs absents du premier galop de l’équipe nationale sont Kalidou Koulibaly (Naples), Baldé Diao Keita (Lazio Rome), Moussa Sow (Fenerbahce), Pape Kouly Diop (Espanyol Barcelone) et Mouhamed Diamé (Newcastle) qui disputait une rencontre de Championship perdue à Blackburn (1-0).



Pour ce premier galop ouvert au public, Aliou Cissé n’a pas épargné les 14 présents qui ont effectué une longue série de courses. Les Lions se sont aussi adonnés à plusieurs ateliers physiques et de jeu réduit devant des centaines de jeunes supporteurs. Après une première séance assez intense, Aliou Cissé va sûrement accélérer la cadence ce mardi et demain mercredi avec tout le groupe au complet. Les Lions recevront le drapeau national des mains du chef de l’état le 4 janvier avant de s’envoler pour le Congo le lendemain.

