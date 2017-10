Premier League : Liverpool cale face à Manchester United

Voici un derby qui suscitait un engouement particulier chez les fans de Premier League. Liverpool accueillait Manchester United ce samedi après-midi à Anfield Road. Pour ce match toujours à enjeux, Jürgen Klopp alignait son 4-3-3 habituel mais devait se passer des services de Sadio Mané. Côté mancunien, José Mourinho titularisait pour la deuxième fois de la saison Anthony Martial au sein d’un 4-2-3-1 avec Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque des Red Devils. L’entame de match se voulait poussive pour Liverpool, Manchester montrant d’entrée son envie de contrôler les opérations même si cela ne se traduisait pas par de réelles opportunités. il fallait attendre la treizième minute pour entrevoir une première opportunité des Reds. Après un petit numéro dans l’axe, Salah décalait Wijnaldum qui décochait une belle frappe bien captée par De Gea.

Une occasion qui matérialisait le retour aux affaires des hommes de Jürgen Klopp beaucoup plus entreprenants. Malgré la forte pression exercée par Liverpool, United se procurait une nouvelle opportunité. Sur un centre de Young mal renvoyé par l’arrière garde des Reds, Nemanja Matic contrôlait le cuir de la poitrine avant de reprendre de volée. Sa tentative filait juste au dessus des buts gardés par Mignolet (28e). Liverpool répondait rapidement sur une accélération de Firmino côté gauche qui centrait pour Matip au point de penalty dont le plat du pied était sorti du pied miraculeusement par De Gea. La défense mancunienne peinait à se dégager et le cuir revenait sur Salah dont la frappe en pivot passait à côté (34e). Les Red Devils ne rendaient pas les armes pour autant. Sur un beau une deux entre Lukaku et Martial, l’international belge voyait sa frappe repoussée par Mignolet (42e).

Manchester plie mais ne rompt pas



Dès le retour des vestiaires, Liverpool partait à l’assaut des buts mancuniens. Sur un excellent centre venu de le droite signé Gomez, Emre Can seul devant le but enlevait trop sa reprise (55e). Les hommes de Jürgen Klopp maintenaient la pression sans pour autant concrétiser. Très actif ce samedi après-midi, Mohamed Salah parvenait à se défaire du marquage de Darmian grâce à un crochet mais voyait le cadre se dérober sur sa frappe enroulée (66e). Les Reds tentaient de contourner le bloc mancunien en passant par les côtés, la défense mancunienne pliait mais ne rompait pas.

Jürgen Klopp tentait le tout pour le tout dans le dernier quart d’heure en lançant Daniel Sturridge et Oxlade-Chamberlain à la place de Mohamed Salah et Philippe Coutinho. Quelques minutes après leurs entrées sur le pré, Emre Can se lançait dans une chevauchée fantastique mais sa frappe n’inquiétait pas De Gea qui se couchait bien (83e). Malgré une réelle volonté de l’emporter, Liverpool perd deux points à Anfield. Côté Manchester United, José Mourinho récupérait ce qu’il était venu chercher, un petit point...