Premier League : Anthony Martial offre le duel au sommet à Manchester United !

Il y avait une grosse affiche anglaise pour lancer cette belle journée de samedi ! Manchester United accueillait Tottenham du côté d’Old Trafford dans ce duel qui s’annonçait pour le moins équilibré, les deux équipes ayant le même nombre de points au coup d’envoi de la rencontre, à savoir 20. Les dynamiques étaient cependant un peu différentes, puisque les Red Devils, deuxièmes, restaient sur deux rencontres sans gagner en Premier League, alors que les Spurs, troisièmes, arrivaient sur une belle série de quatre victoires de rang ! En l’absence de Kane, Son était titularisé à la pointe de l’attaque des Lillywhites. Et au final, les Mancuniens ont remporté ce duel tactique au sommet entre José Mourinho et Mauricio Pochettino.

Les locaux donnaient l’impression de vouloir prendre les commandes dès le début. Dès la 2e minute, Lloris devait s’interposer devant Rashford pour empêcher l’Anglais de marquer. Le portier tricolore récidivait, encore devant la pépite mancunienne, qui s’était cette fois essayée au coup-franc (12e). Les Londoniens avaient eux énormément de mal à se procurer des situations, et seul Sissoko, par intermittence, tentait sa chance sur des frappes lointaines, sans succès. Mais de façon globale, notamment en raison de nombreuses fautes qui hachaient le jeu, cette première période était assez pauvre en occasions et en spectacle.

Mourinho a battu Pochettino



Il faut dire que les Red Devils, pleins de bonnes intentions en début de partie, ont peu à peu cédé le ballon aux Spurs. Au retour des vestiaires, probablement boostés par le discours du Special One à la pause, les Mancuniens passaient la seconde et Lloris se trouait cette fois, étant tout proche de repousser le ballon dans les pieds de Rashford (54e). Derrière, Mkhitaryan écrasait un centre sur le poteau (55e) ! Le rythme s’était enfin accéléré, et la défense des Londoniens était tout sauf sereine... Le coup tactique tenté par Pochettino, qui avait fait entrer Dembélé et Llorente juste après l’heure de jeu, n’était pas payant.

Valencia lui, était à deux doigts de propulser une mine en lucarne, mais sa frappe frôlait le montant (64e) ! Autant dire que le duel entre les deux tacticiens était largement à l’avantage du coach portugais cet après-midi. La meilleure opportunité de la partie était cependant pour Dele Alli, qui, sur un vrai caviar d’Eriksen, ne pouvait cadrer devant De Gea (77e) ! La rencontre s’animait enfin, et Lukaku voyait sa tête heurter le poteau (79e) ! Martial lui, sur une déviation du Belge, s’en allait battre Hugo Lloris pour mettre les siens devant (1-0, 82e). Les trois points en poche, Manchester United distance donc son rival du jour et revient provisoirement à deux points du voisin citizen.